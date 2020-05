De prijs die mijn ouders betaalden

Eind jaren negentig van de vorige eeuw vond ik bij het opruimen van mijn ouderlijk huis een brief van mijn moeder aan haar tante in Haarlem. De brief dateerde van begin juni 1940 en verhaalde van het bombardement op Rotterdam waar mijn moeder destijds woonde.

Komende uit de schuilkelder bleken grote delen van de buurt waarin zij woonde gebombardeerd, het huis van mijn moeder en m..

Op het moment dat ik de brief las, waren mijn beide ouders overleden zonder dat ik ooit diepgaand met hen over hun ervaringen van de oorlog heb gesproken. De jaren zestig en zeventig waarin ik opgroeide, kenmerkten zich door een toenemende welvaart en over het oorlogsverleden praatte je niet vaak. Op school werd er wel over verteld bij de lessen geschiedenis en er was natuurlijk op 4 ..

