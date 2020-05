Bisschop Punt van Haarlem-Amsterdam herstellende van coronavirus

Haarlem

Dat maakte het bisdom donderdag bekend op zijn internetsite. Punt (74) kreeg eind maart ‘milde griepsymptomen’, waarna hij voor alle zekerheid ‘enkele weken in quarantaine’ is gebleven. Een bloedtest toonde aan dat de bisschop ‘antistoffen tegen het coronavirus had aangemaakt’, maar Punt heeft geen ernstige symptonen gehad en is er ook niet bijzonder ziek van geweest.

Volgens het bisdom moet de bisschop ‘op doktersadvies nog enige tijd wat voorzichtig zijn’, maar hoopt hij ‘eind mei weer publiek te kunnen vieren’. <

