Theoloog Simon Evers secretaris-generaal Konferentie Nederlandse Religieuzen

De theoloog en geestelijk verzorger Simon Evers is per 1 juni 2020 benoemd tot secretaris-generaal van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

Utrecht

Evers (61) is sinds 1996 werkzaam als geestelijk verzorger in het OLVG te Amsterdam, waar hij in deeltijd werkzaam zal blijven naast zijn nieuwe functie bij de KNR. Daar is hij de opvolger van Patrick Chatelion Counet die met pensioen gaat.

Van 1979 tot 2001 was hij benedictijner monnik in Brugge, waar hij in 1988 tot priester werd gewijd. Hij studeerde onder meer in Rome en Nijmegen. In 2001 werd hij, na zijn uittreden, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam. <

