Kardinaal Pell ‘wist van misbruik en deed niets’

De Australische kardinaal George Pell (78) had volgens een Australische overheidscommissie als priester en bisschop weet van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken, maar heeft daar toen niets tegen ondernomen.

Kardinaal Pell tijdens zijn aankomst bij het seminarie van de Goede Herder in Sydney, na zijn vrijspraak door de Hoge Raad vrijlating van beschuldigingen van seksueel misbruik. (beeld EPA/Bianca de Marchi)

Canberra

Meer dan honderd pagina’s wijdde de overheidscommissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik in kerken en overheidsinstellingen, aan kardinaal Pell. Het rapport werd al in december 2017 gepubliceerd, maar de pagina’s over kardinaal Pell zijn nu pas naar buiten gebracht, omdat de commissie de rechtszaak tegen Pell niet wilde beïnvloeden. Pell werd vorige maand vrijgesproken van misbruik van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .