Vaticaan ontneemt klinieken van Broeders van Liefde predikaat ‘katholiek’

Brussel

Een brief van het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Luis Ladaria Ferrer is gedateerd op 30 maart 2020, melden verschillende media. Ladaria Ferrer schrijft het besluit ‘met groot verdriet’ te hebben genomen, en wijst erop dat het document uit 2017 waarin het besluit om euthanasie toe te staan geen enkele ‘verwijzing naar God, de Heilige Schrift of de christe..

Maar het Belgische besluit werd zowel door het in Rome zetelende internationale bestuur van de in 1807 in Gent gestichte Broeders van Liefde als door het Vaticaan afgewezen. Een bemiddelingspoging, in opdracht van het Vaticaan ondernomen door de Nederlandse hulpbisschop Jan Hendriks, leidde niet tot resultaat.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .