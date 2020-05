Bloedwonder in Napels stelt Italianen gerust

Zaterdagavond zou in Napels, tot geruststelling van vele Italianen, het ‘bloedwonder’ hebben plaatsgevonden. Als het bloed van de lokale heilige Januarius vloeibaar wordt, blijft rampspoed volgens de overlevering uit.

Napels

De aartsbisschop van Napels, kardinaal Crescenzio Sepe, hield de glazen ampul deze keer wegens de coronacrisis voor een lege kathedraal omhoog. Maar vanuit vele huizen in Italië werd de ceremonie met spanning via internet en televisie gevolgd. ‘Nooit eerder heeft de stad zo zeer op dit moment gewacht’, schreef het aartsbisdom vooraf over de ceremonie.

En zowaar: het bloed in de ampul was vloeibaar. De kardinaal sprak, enkele uren voordat Italië zich maandag heel voorzichtig uit de lockdown gaat bevrijden, van een ‘teken van hoop’.

