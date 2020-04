Het was een kerstavond om nooit te vergeten. De hele familie stond klaar om aan te schuiven voor het jaarlijkse kerstdiner, een traditie die met veel zorg werd gekoesterd. Tot de telefoon ging. Ziekenhuis. Een gemeentelid van mijn opa, die hervormd predikant was, lag op sterven. Tot verbijstering van de familie aarzelde mijn opa geen ogenblik, deed zijn jas aan en de deur dicht. Het was een van de meest iconische momenten uit mijn kindertijd. Zo zag echte heldendom er dus uit.

Het begeleiden van mensen bij hun overlijden behoort tot het meest indringende van het pastoraat. Soms zijn het momenten van genade, wanneer mensen vol vrede hun leven kunnen leggen in de handen van de Heer. Het kan ook gepaard gaan met intense wanhoop. Katholieken zijn doorgaans niet (meer) zo van de dood en verdoemenis maar ik ken de verhalen van mensen die zich huilend, vloekend en schreeuwe..

Bij de berichten over corona die nu al maanden rondgaan, werd ik getroffen door wat Italiaanse media ‘de eenzame dood’ noemden. Na een kort ziekbed overleden patiënten moederziel alleen in de steriele omgeving van de intensive care, waar behalve artsen en verplegers in streng-beschermende kleding niemand mocht komen. Hoeveel ruimte er was voor pastores heb ik nergens kunnen lezen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .