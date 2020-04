Paus staat transseksuele straatprostituees financiëel bij. ‘Dit is normaal werk voor de kerk’

De aalmoezenier van de paus, die namens paus Franciscus voor de armen in Rome zorgt, heeft zich ontfermd over een groep transeksuele straatprostituees.

Vaticaanstad

De transseksuele prostituees werkten in de badplaats Torvaianica in de buurt van Rome, maar hebben sinds de lockdown in Italië geen inkomsten meer. De plaatselijke priester had echter geen financiële middelen meer omdat zijn parochie al vele andere armen bijstaat in de coronacrisis.

Hij richtte zich daarop tot kardinaal Konrad Krajewski, de persoonlijke aalmoezenier van de paus. Deze stuurde geld en hulp om de Latijns-Amerikaanse transseksuelen, van wie velen geen verblijfspapieren hebben en dus geen aanspraak kunnen maken op hup van de Italiaanse overheid, te helpen. Verschillende van hen zijn zelfs hun paspoort kwijtgeraakt aan de Italiaanse maffia die hen controleert.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .