Grootmeester van Orde van Malta overleden

De grootmeester van de Orde van Malta, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, is woensdag 29 april vlak na middernacht op 75-jarige leeftijd overleden. Hij stierf voordat zijn hervormingen van de orde het licht hebben gezien.

Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto tijdens zijn eerste privé-audiëntie met paus Franciscus na zijn verkiezing tot grootmeester in 2018 (beeld AFP / Alberto Pizzoli)

Rome

Dalla Torre was op de dag af twee jaar eerder tot 80e grootmeester gekozen van de orde om rust te brengen in de door hevige interne strijd geplaagde katholieke orde. Deze strijd was onder meer veroorzaakt door de Amerikaanse kardinaal Burke die de orde wilde omvormen tot een binnenkerkelijke ultra-conservatieve groepering. Dalla Torres voorganger en Burkes handlanger, de Brit Fra’ Matthew Fe..

