Midden in ons leven staan wij voor de dood.

De omstandigheden rond het coronavirus kleuren onontkoombaar het gevoel bij het schrijven van deze column. Ik besef dat heel veel mensen ontzet zijn, omdat de dreiging van de dood midden in ieders leven is gekomen, heel dichtbij. De sluipmoordenaar is in onze straten. De mensen zijn bang voor hun eigen leven, of - en dat is misschien nog zwaarder te verdragen – weten zich machteloos als het virus een dierbare treft.

Het kordate ingrijpen van de overheid voorkomt hopelijk de tragedies die we uit de Middeleeuwen kennen van ontvolkte dorpen en gedecimeerde steden, nadat een pestepidemie talloze slachtoffers had gemaakt. Mensen zijn in deze tijd helaas wel gewend in het Journaal beelden te zien van oorlogsgeweld met grootschalige vernieling, doden en gewonden, en ontelbare vluchtelingen, maar dat de dood rondg..

In de abdij leven wij opeens zoals dat vroeger gebruikelijk was in de strenge slotkloosters van de zusters! Strikt gescheiden van de buitenwereld, geen gasten, geen bezoekers in de spreekkamer, in de kerk achter een gesloten glazen wand. Eerlijk gezegd: in een ruim huis met grote tuin, en een goede bibliotheek is dat allemaal best uit te houden. Maar hoe moet het zijn in een gezin met kinder..

