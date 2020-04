Trump vindt zichzelf ‘de beste president in de geschiedenis van de katholieke kerk’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich in een telefoongesprek met katholieke leiders gepresenteerd als ‘de beste president in de geschiedenis van de katholieke kerk’.

Kardinaal Dolan (midden) van New York samen met presidentskandidaten Hillary Clinton (links) en Donald Trump (rechts) tijdens de verkiezingscampagne in oktober 2016. (beeld Brendan Smialowski / AFP)

New York

Aan het gesprek namen meer dan 600 katholieke leiders deel, waaronder ook de kardinalen Timothy Dolan van New York en Sean O’Malley van Boston. Dat blijkt uit een opname van het gesprek dat in bezit is van de katholieke nieuwssite Crux.

Volgens de president gaan onderwerpen als abortus en godsdienstvrijheid tijdens de verkiezingen in november een belangrijke rol spelen. Deze zijn ‘nooit eerder zo belangrijk geweest voor de kerk’, vindt hij. Daarom hoopt Trump dat ‘iedereen in november gaat stemmen en doet wat hij moet doen’. Wanneer hij verslagen zou worden ‘krijgen jullie een hele andere katholieke kerk’.

