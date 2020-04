Paus schrijft bemoediging aan daklozenkranten

Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan de daklozenkranten om de aandacht te vestigen op het feit dat verkopers ervan hun inkomstenbron kwijt zijn doordat er in vele landen weinig mensen op straat zijn wegens de coronacrisis.

Een dakloze interviewt een andere dakloze voor de straatkrant in Rio de Janeiro (Brazilië). (beeld Jefferson Bernardes / AFP)

Vaticaanstad

De paus wijst op ‘het gevaar dat de kwetsbaarsten, de onzichtbaren, de mensen zonder vaste verblijfplaats de hoogste prijs betalen’.

Hij groette in zijn schrijvers zowel de ‘vele duizenden verkopers over de hele wereld’ die dankzij de ‘buitengewone kranten kunnen overleven’, als ook de journalisten en vrijwilligers van de ‘meer dan honderd straatkranten wereldwijd, in 35 landen en 25 verschillende talen’. <

