Vaticaan peilt mening van bisschoppen over ‘oude mis’

Op last van paus Franciscus peilt het Vaticaan de mening van bisschoppen uit de hele wereld over de ‘oude mis’, die in 2007 weer werd vrijgegeven.

Een katholieke priester viert de zogenaamde 'tridentijnse mis', zoals die voorafgaand aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de norm was, met 'de rug naar het volk' en in de Latijnse taal. (beeld AFP Alberto Pizzoli)

Vaticaanstad

Volgens mediaberichten verstuurde het Vaticaan negen vragen met onder meer de vraag hoe de liberalisering van de ‘oude mis’ lokaal functioneert. De liturgievernieuwing uit 1970 wordt door sommige traditionalistische katholieken met argwaan bekeken. Benedictus XVI stelde hen in staat om de oude vorm weer te vieren.

De bisschoppen moeten onder meer antwoorden op de vraag of er ‘pastorale noodzaak’ bestaat of dat het initiatief juist afkomstig is van een individuele priester. Ook mogen zij ‘positieve of negatieve aspecten’ noemen en wordt hun advies gevraagd over de toekomst van de ‘oude mis’. <

