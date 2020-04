Meer dan 70 Spaanse priesters overleden aan coronavirus

In Spanje zijn al meer dan zeventig rooms-katholieke priesters overleden. Ze waren allen nog pastoraal actief. Dat meldt de Spaanse bisschoppenconferentie. Alleen al in Madrid stierven 28 priesters.

Een in Spanje werkzame Congolese priester leidt een uitvaart in Madrid tijdens de corona-epidemie. (beeld Oscar del Pozo / AFP)

Madrid

Het gaat hierbij zowel om priesters van de verschillende bisdommen, als priesters die bij kloosters en congregaties horen. Zij zijn volgens de woordvoerder van de conferentie ‘tijdens hun pastorale dienstwerk’ besmet geraakt, in de meeste gevallen omdat zij bijvoorbeeld in ziekenhuizen werkten of besmette personen pastoraal nabij waren. Overleden priesters die in verzorgingshuizen leven en p..

