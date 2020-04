Verdachte van moord op Amazone-religieuze opgepakt

De Braziliaanse politie heeft een van de verdachten van de moord op de Amerikaanse zuster Dorothy Stang, in 2005, opgepakt. Deze religieuze zette zich jarenlang actief in voor de rechten van de inheemse bevolking.

Brasilia

Zuster Dorothy Stang werd op 12 februari 2005 op 73-jarige leeftijd door huurmoordenaars om het leven gebracht. Vijftien jaar later is nu opnieuw een verdachte aangehouden in de plaats Itapetininga, in het zuidoosten van Brazilië, op 3000 kilometer van Anapu, waar Stang woonde, werkte en met zes kogels werd doodgeschoten.

Volgens de politie van Sao Paolo werd de verdachte, waartegen al in 2013 een opsporingsbevel was uitgevaardigd, aangehouden dankzij een tip. Twee andere huurmoordenaars en een opdrachtgever werden al in 2005 opgepakt en veroordeeld.

