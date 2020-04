Eerste inheemse diaken in Amazone-bisdom

Voor het eerst is een lid van de Tikuna-bevolking in de Amazone tot permanent diaken gewijd. Dit is de eerste wijding van deze stam sinds het begin van de evangelisatie van meer dan een eeuw geleden.

Brasilia

De Tikuna gelden als het grootste inheemse volk van Brazilië. De bisschop van het Amazone-bisdom Alto Solimões, aan de grens met Colombia en Peru, wijdde Antelmo Pereira Ângelo tot diaken. De wijding vond plaats in de Franciscus van Assisikerk in de plaats Belem do Solimões, dat geldt als spiritueel centrum van de Tikuna.

Volgens Vatican News is de evangelisatie onder de inheemse bevolking in 1909 begonnen door de kapucijnen. Het bisdom is drie keer zo groot als Nederland en van de 216.000 inwoners behoort 38% tot de inheemse bevolking behoort. Het telt acht parochies en 250 geloofsgemeenschappen waarvan de leiding vooral in handen is van leken.

