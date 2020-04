Jezuiëten helpen uitgestotenen in India tijdens corona-epidemie

Jezuïeten in India helpen duizenden armen tijdens de coronacrisis. Deze maken deel uit van de traditionele kaste van de dalits, de onaanraakbaren en lijden in het bijzonder onder de lockdown.

Leden van de Musahar-gemeenschap in de deelstaat Bihar braden een gevangen rat. Zij staan bekend als de 'rat-eters', en vormen meest uitgestoten deel van de Indiase samenleving. (Foto uit 2017) (beeld Sajjad Hussain / AFP)

Patna

De jezuïeten werken bij het voeden van de armen in de deelstaat Bihar samen met een overheidsinstelling. In India is op 24 maart een lockdown ingegaan wegens de corona-epidemie, die zeker tot 3 mei zal duren.

Deze armen maken deel uit van de Musahar, een inheemse dalit-gemeenschap die tot de armste ‘onaanraakbaren’ behoren. Hoewel het traditionele hindoestaanse kastensysteem officieel niet meer bestaat in India, werkt het op sociaal gebied nog steeds door.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .