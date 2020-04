Vaticaan stelt Wereldgezins- en Wereldjongerendagen uit tot 2022 en 2023

Paus Franciscus heeft besloten de Wereldgezinsdagen, die in juni 2021 in Rome zouden plaatsvinden, en de Wereldjongerendagen, die gepland stonden voor Lissabon in Augustus 2022, elk een jaar te verschuiven.

Vaticaanstad

Volgens een verklaring van het Vaticaan worden beide megaontmoetingen uitgesteld ‘wegens de huidige gezondheidssituatie en haar consequenties op het reizen en samenkomen van jongeren en gezinnen’.

De paus nam het besluit samen met het Vaticaanse dicasterie voor Leken, Gezin en Leven. De vorige wereldgezinsdagen vonden in 2018 plaats in Dublin (Ierland). De Wereldjongerendagen vonden in 2019 plaats in Panama. <

