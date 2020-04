Paus waarschuwt tegen ‘virtualisering van het geloof’ door coronacrisis

Paus Franciscus preekt tijdens de ochtendmis van 7 uur, die hij dagelijks met zijn beide privé-secretarissen viert in de kapel van het gastenhuis Santa Marta waar de paus sinds zijn verkiezing woont. De mis wordt sinds het begin van de coronacrisis dagelijks via Youtube uitgezonden. (beeld EPA / Vatican Media)

Vaticaanstad

Franciscus zei dat vrijdag tijdens de ochtendmis. Hij citeerde een brief van een bisschop (’een goede bisschop die dicht bij zijn volk staat’) die kritiek uitte omdat hij de Paasmis vanuit een lege Sint-Pieter vierde. ‘De Sint-Pieter is zo groot, waarom zet je er niet in ieder geval dertig mensen in, dat kan zonder gevaar’, had deze geschreven.

‘Pas op dat je de kerk, de sacramenten en het Volk Gods niet virtualiseert’, was volgens de paus wat de bisschop hem wilde zeggen. En de paus viel hem bij : ‘De kerk, de sacramenten, het Volk van God zijn concreet’. Een innige persoonlijke omgang met God ‘zonder gemeenschap, zonder brood, zonder de kerk, zonder het volk, zonder de sacramenten is gevaarlijk’, zei Franciscus.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .