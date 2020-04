Paus Franciscus zet zondag voor het eerst weer voet buiten Vaticaan

Paus Franciscus zal zondag voor het eerst sinds 15 maart weer voet buiten Vaticaanstad zetten. Hij zal de eucharistie vieren in een aan de Goddelijke Barmhartigheid toegewijde kerk.

De kerk Santo Spirito in Sassia, op enkele minuten lopen van het Vaticaan, sinds 1994 als bedevaartsoord toegewijd aan de Goddelijke Barmhartigheid. (beeld wikipedia)

Vaticaanstad

Het liturgische feest van de Heilige Barmhartigheid werd in het jaar 2000 door paus Johannes Paulus II ingesteld en valt jaarlijks op de zondag na Pasen.

De kerk van Santo Spirito in Sassia ligt op enkele minuten lopen van het Vaticaan en geldt sinds 1994 als bedevaartsoord van de Goddelijke Barmhartigheid. Franciscus zal er om 11 uur de mis vieren en aansluitend het Angelus bidden. De laatste keer dat paus Franciscus het Vaticaan verliet was op 15 maart. Toen liep hij in verlaten straten van Rome een soort pelgrimstocht van de basiliek Maria..

