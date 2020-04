Nieuwe directeur financiële waakhond Vaticaan

Vaticaanstad

Schlitzer werkte voorheen onder meer voor de Italiaanse Bank en het IMF in Washington. Samen met een nieuwbenoemde adjunct, zal hij de in november 2019 benoemde voorzitter van het AIF, dat in 2010 werd opgericht, bijstaan.

Schlitzer is de opvolger van Tommaso Di Ruzza die in oktober 2019 samen met vier andere AIF-medewerkers op non-actief was gesteld na een inval door de Vaticaanse autoriteiten op verdenking van fraude. Dat onderzoek loopt nog. <

