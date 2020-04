Kardinaal De Kesel legt taken neer wegens gezondheidsproblemen

Kardinaal De Kesel (72) legt zijn taken voorlopig neer wegens gezondheidsproblemen. Het betreft geen coronabesmetting, laat het aartsbisdom Mechelen-Brussel weten, zonder echter verdere details te geven.

Mechelen

Volgens een verklaring van het aartsbisdom laat De Kesel zich ‘tijdelijk wegens gezondheidsredenen vervangen als aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie’. De kardinaal zelf wil volgens woordvoerder Geert de Kerpel geen verdere mededelignen doen over de aard van de aandoening.

De medische behandeling voor de ziekte, die onlangs is ingezet en die De Kesel ‘met vertrouwen’ is begonnen, ‘maakt het hem onmogelijk zijn taken te blijven uitoefenen’. Dit zal ‘wellicht een aantal weken’ duren. <

