Paus pleit voor wereldwijd basisinkomen ‘dat de waardigheid van onvervangbare taken erkent en bevordert’

Vaticaanstad

‘Het is misschien tijd om na te denken over een universeel basisinkomen dat de waardigheid van de nobele en onvervangbare taken die u verricht erkent en bevordert’, schreef Franciscus in een brief aan volksbewegingen in met name ontwikkelingslanden.

‘U bent werkers van de informele economie, u heeft geen vast salaris om dit moment het hoofd te bieden’, schreef hij aan de volksbewegingen met wie hij sinds het begin van zijn pontificaat correspondeert.

