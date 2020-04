Sri Lankese katholieken vergeven zelfmoordterroristen

Colombo

De boodschap van Christus is zijn vijanden lief te hebben, zei Ranjith (72) tijdens zijn paaspreek die live op de Sri Lankese televisie te volgen was omdat wegens de corona-epidemie ook in Sri Lanka alle kerkdiensten zijn afgelast.

Volgens de kardinaal heeft een groep van misleide jongeren de aanslagen gepleegd met christenen als uitdrukkelijk doelwit. ‘We hadden een menselijke en egoïstisch antwoord kunnen geven’, zei Ranjith. ‘Maar we hebben de woorden van Christus overwogen en we hebben hen liefgehad, hen vergeven en hen beklaagd. We hebben hen niet gehaat en geen geweld met geweld beantwoord. De opstanding is de vo..

