Voormalige abt van Affligem overleden aan coronavirus

Affligem

De Wit trad in 1956 in bij de benedictijnerabdij die vooral vanwege haar bier wereldberoemd is. In 1963 werd Benedictus (zijn kloosternaam) tot priester gewijd en van 1974 tot 1999 werkte hij - hij had in 1968 zijn eigen voornaam Rik weer aangenomen - in Zuid-Afrika om er een nieuwe abdij te stichten.

In 2008 werd hij gekozen tot 42e abt van de abdij. In 2013 vroeg hij op 75-jarige leeftijd om uit die functie ontheven te worden. Hij leed sinds jaren aan een zware longziekte en had hartproblemen. De abdij telt nog vijf monniken, terwijl twee paters in een woonzorgcentrum wonen, net als De Wit dat sinds enkele maanden deed. <

