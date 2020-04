Wat is er goed aan Goede Vrijdag? Die vraag wordt niet voor het eerst gesteld, maar dit jaar zijn de omstandigheden wel anders dan ooit. Dat de crisissituatie waarin we zitten, juist in de veertigdagentijd, de Goede Week, met Pasen en de paastijd valt, is naast wrang ook bijzonder. Dit jaar was het extra afzien - afzien van sociale contacten, van bijeenkomsten, van bezoek aan kerkvieringen. En dat afzien zet nog even door, ook na Pasen. Waar we na de Goede Week graag uitbundig het paasfeest met elkaar in de kerk en binnen de familie vieren, moeten we daar voorlopig nog van afzien. Hoe goed is die Goede Vrijdag dan?