Rooms-katholieke bisschoppen van Nederland schrijven Paasbrief ter bemoediging

De Nederlandse bisschoppen willen met hun paasbrief ‘iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus’.

Utrecht

De Goede week verloopt volgens de bisschoppen ‘heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.’

‘Met alles wat wordt afgelast, met iedere bijeenkomst die niet doorgaat, met elke maatregel die wordt afgekondigd, wordt onze bloeiende wereld weer wat meer tot woestijn’, schrijven zij. De positieve kant is dat ‘we ons ineens realiseren dat we op elkaar aangewezen zijn en we ons voor elkaar verantwoordelijk weten’, omdat het besef van onze kwetsbaarheid ‘onze ogen voor elkaar opent’.

