Paus Franciscus ziet corona-epidemie als tijd van creativiteit en bekering

Londen

Met betrekking tot onze omgang met de natuur, de armen en ouderen en de economie ziet Franciscus de huidige crisis als een ‘moment van metanoia (bekering)’. De paus antwoordde via een geluidsopname op schriftelijke vragen van het Britse katholieke weekblad The Tablet .

Franciscus vindt dat ‘ons denken, of we het nu leuk vinden of niet, om economische vragen draait’. In de financiële wereld ‘is het normaal geworden om mensen op te offeren’ en hij spreekt over ‘wegwerpcultuur, van het begin tot het eind van het leven’. Volgens de paus is het steeds uitzonderlijker om mensen met het downsyndroom op straat tegen te komen. ‘Als zij gedetecteerd worden door de e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .