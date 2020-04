Beschadigd historisch kruisbeeld inmiddels hersteld

Het historische kruisbeeld dat tijdens de urbi et orbi-zegen van paus Franciscus werd beschadigd door de stromende regen is inmiddels hersteld.

Het kruisbeeld uit de kerk San Marcello al Corso op het Sint-Pietersplein tijdens het uitzonderlijke urbi et orbi tijdens de coronacrisis. (beeld Vatican Media / AFP)

Vaticaanstad

Het 600 jaar oude kruisbeeld dat in de 16e eeuw tegen de pestepidemie in Rome werd ingezet, raakte volgens het Vaticaan slechts licht beschadigd. Daarmee weerspreekt het berichten uit Italiaanse media die over zware schade spraken.

Tijdens de viering van Palmzondag, die paus Franciscus in een lege Sint-Pietersbasiliek voltrok, was het kruis al weer zichtbaar. Het zal ook tijdens de volgende vieringen van de Goede Week en Pasen zichtbaar blijven. Na Pasen zal het weer terug gaan naar de San Marcellokerk in Rome. <

