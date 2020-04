Kardinaal Pell unaniem door Hoge Raad vrijgesproken van seksueel misbruik

Kardinaal Georges Pell is door het hoogste gerechtshof in Australië vrijgesproken van seksueel misbruik van twee 13-jarige jongens nadat hij door een jury tot zes jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Maar er zijn nieuwe beschuldigingen en er loopt ook een kerkelijk proces.

Kardinaal George Pell verlaat als vrij man de Barwongevangenis in de buurt van Melbourne nadat hij door de Hoge Raad is vrijgesproken van seksueel misbruik. (beeld EPA/James Ross)

Brisbane

Pell (78) is door de zeven rechters unaniem op alle vijf punten vrijgesproken en mocht de gevangenis, waar hij meer dan een jaar opgesloten heeft gezeten, onmiddellijk te voet verlaten om zich terug te trekken in een klooster in Melbourne.

Volgens de Hoge Raad kon de jury die Pell in februari 2019 tot zes jaar gevangenisstraf veroordeelde dat niet doen omdat het bewijs niet overtuigend was. Er blijft ‘een redelijke mogelijkheid dat de overtreding niet heeft plaatsgevonden’, schrijven de rechters en er was ‘een significante mogelijkheid dat een onschuldige persoon is veroordeeld’.

