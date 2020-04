Pasen vieren met je beeldscherm: onlinemis of juist thuisliturgie?

Terwijl katholieke parochies massaal hun kerkdiensten streamen via het internet bieden dominicanen en jezuïeten juist thuisliturgieën aan. Erik Borgman en Nikolaas Sintobin zien nieuwe ongekende mogelijkheden voor liturgie in een digitale wereld.

Utrecht – Amsterdam

‘Dit is de echte paradox van dit moment: we moeten gemeenschap vormen door afstand van elkaar te houden en dat is buitengewoon contra-intuïtief’, zegt de theoloog en lekendominicaan Erik Borgman. ‘We moeten nu voor elkaar zorgen door elkaar bij wijze van spreken weg te duwen’.

Binnen de gemeenschap van Nederlandse lekendominicanen ontstond het idee om in deze nieuwe en unieke situatie na te denken hoe dan toch Pasen te vieren is. En niet door ‘weer een viering op de website te zetten waar je naar kunt kijken’.

