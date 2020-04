Limburgse priesterstudenten helpen met ontsmetten ambulances

Kerkrade

Volgens het bisdom Roermond is de druk op de ambulancemedewerkers ‘zo hoog dat elke hulp welkom is’.

Zondagmiddag begonnen de eerste twee studenten met hun vrijwilligerswerk in het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen. Na de nodige instructies en gehuld in beschermende kleding hebben zij in zes uur tijd vijf ambulances ontsmet. De colleges aan de priesteropleiding liggen volgens het bisdom deels stil en worden deels verder gegeven via onlineverbindingen. <

