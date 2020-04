Bisdom Den Bosch lanceert app voor virtueel parochiecontact

Den Bosch

‘Het is een moeilijke periode waar we in tercht zijn gekomen’, schrijft het bisdom in het persbericht. Om parochies in staat te stellen ‘te zorgen dat onze lokale parochiegemeenschap in stand blijft in een tijd waarin we niet samen kunnen komen’, heeft het bisdom besloten de nieuwe app versneld in te voeren.

De app MijnRKK maakt deel uit van een landelijk proces van vernieuwing van parochie-automatisering. Het bisdom Den Bosch is het eerste bisdom dat er nu versneld mee naar buiten treedt, zodat parochies kunnen aansluiten.

