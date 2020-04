Jan-Willem Wits: ‘De stilte biedt meer dan vaak wordt vermoed’

‘De coronacrisis legt een diepere, sluipende crisis bloot: we kunnen niet meer écht alleen zijn. Dat maakt ons vatbaarder voor burn-outs en depressies’, schreef Maartje Laterveer in de Volkskrant (28 maart).

Het lijkt een wonderlijke paradox: nu de individualisering op zijn historische hoogtepunt is en wij ons hebben bevrijd van alle sociale dwangverbanden, zakken we door het ijs wanneer we echt op onszelf worden teruggeworpen. Onze eenzaamheid wordt alleen maar groter omdat we steeds minder verbonden zijn met anderen en vooral met onszelf, haalt Laterveer de Vlaamse psychoanalyticus Paul Verhaeghe..

De aandacht voor eenzaamheid is niet nieuw. Al enkele jaren signaleren de media dat met name ouderen steeds vaker met hun ziel onder de arm lopen. Partners zijn weggevallen, (klein)kinderen laten zich niet zien en zorgverleners hebben het te druk om gewoon even een praatje te maken. Maar liefst de helft van de ouderen zou daarom lijden onder eenzaamheid, aldus de experts, die voorspellen dat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .