Kerkdiensten Goede Week en Pasen op Indonesische staatstelevisie

Een medewerker van het Indonesische Rode Kruis desinfecteert een beeld in een katholieke kerk in Bandung, West Java, in de strijd tegen het coronavirus. (beeld afp / Timur Matahari)

Jakarta

Volgens de katholieke persdienst AsiaNews zal de aartsbisschop van Jakarta, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, voorgaan in meerdere van de vieringen. Het is een opvallend besluit in het 260 miljoen inwoners tellende land, waar bijna 90 procent van de bevolking moslim is.

De rooms-katholieke bisschoppen in Indonesië hebben wegens de coronacrisis alle publieke kerkdiensten tot 30 april afgelast. Meerdere parochies zijn al overgegaan tot het streamen van de kerkdiensten, maar omdat in veel gebieden de internetverbindingen gebrekkig of afwezig zijn en de ontvangst op smartphones duur is, waren veel gelovigen teleurgesteld en zelfs boos over het bisschoppelijk be..

