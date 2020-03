Prior van karmelieten in Zenderen overleden aan coronavirus

De pater karmeliet Edgar Koning (87) is dinsdagochtend overleden aan het coronavirus. De prior van het karmelietenklooster in Zenderen was zondag met spoed in het ziekenhuis van Almelo opgenomen.

Zenderen

Sinds 2008 was Koning werkzaam in Twente. Hij bouwde in Almelo als pastoor de nieuwe Elisakerk, waar ook een karmelklooster bij hoort. Later werd hij prior van het klooster in Zenderen, waar veel oudere karmelieten hun laatste jaren doorbrengen. Eerder was hij werkzaam in Arnhem en sinds 1991 in Dordrecht, waar hij pastoor was en prior van het karmelklooster was dat in 2011 werd gesloten. Vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .