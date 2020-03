Radboud Universiteit vecht langslepend conflict met bisschoppen uit voor de rechter

Het bestuur van de katholieke Radboud Universiteit Nijmegen daagt de rooms-katholieke bisschoppen van Nederland voor de rechter om een statutenwijziging af te dwingen. Met name de eisen aan katholiciteit die de bisschoppen aan bestuurders stellen worden door de universiteit gehekeld.

Nijmegen

‘Ik vind het heel erg jammer dat we deze stappen na zes jaar moeten zetten’, zegt Loek Hermans (68), voormalig VVD-politicus en sinds twaalf jaar voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Afgelopen 18 maart stapte de SKU naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam om een statutenwijziging af te dwingen.

Voor de vacatures van haar bestuur vond de SKU de afgelopen jaren echter bijna geen kandidaten die de bisschoppelijke goedkeuring kregen. ‘Van de zes vacatures zijn er met heel veel pijn en moeite nu twee vervuld’, zegt Hermans. Van de zeven benodigde toezichthouders zullen er, als de impasse voortduurt, in de loop van 2021 nog slechts twee over zijn. Daarbij gaat het ‘ook over de levensstaa..

