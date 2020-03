Historisch kruis loopt grote schade op tijdens pauselijk urbi et orbi

Het kruis dat in de zestiende eeuw in Rome werd ingezet tegen de pest heeft vrijdag tijdens het uitzonderlijke urbi et orbi-gebed van paus Franciscus grote schade opgelopen.

Paus Franciscus groet het kruis dat voor de Sint-Pieter is geplaatst, voorafgaand aan de uitzonderlijke urbi-et-orbizegen op vrijdag 27 maart 2020. (beeld afp / Yara Nardi)

Rome

Het kruis, dat normaliter in de kerk San Marcello al Corso staat, was achter de paus op het Sint-Pietersplein geplaatst, maar heeft de stromende regen slecht doorstaan. Volgens de romeinse krant Il Messagero zijn delen van de verf gaan bladeren en heeft ook het eeuwenoude hout op sommige plaatsen onder de regen geleden waar het twee uur lang in stond.

In 1519 ontsnapte het kruis op wonderlijke wijze aan een brand dat alles erom heen verwoestte. Volgens de overlevering werd het in 1522 van wijk naar wijk gedragen en riep het zo de pest in Rome een halt toe.

