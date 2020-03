Paus geeft uitzonderlijke urbi et orbi-zegen op leeg Sint-Pietersplein

Op een volledig verlaten en regenachtig Sint-Pietersplein gaf paus Franciscus vrijdagavond om zes uur een uitzonderlijke urbi et orbi-zegen, de zegen voor de 'stad (Rome) en de wereld' die normaliter slechts met Pasen en Kerstmis gegeven wordt. Het was de eerste keer in de moderne geschiedenis dat een paus de zegen voor een leeg plein gaf.