Meer katholieken, minder priesters en religieuzen

Er zijn wereldwijd momenteel 1,3 miljard rooms-katholieken, een stijging met 75 miljoen over een periode van vijf jaar. Maar het aantal priesters, priesterstudenten en religieuzen daalt, behalve in Afrika en Azië.

Een priester in een vluchtelingenkamp in Soedan. (beeld Florent Vergnes / AFP)

Vaticaanstad

Dat blijkt uit het zogenaamde Annuario Pontificio 2020 dat het Vaticaan woensdag deed verschijnen en waarin de meest recente cijfers van 2018 staan vermeld, en inzicht geeft in de eerste vijf jaar van het pontificaat van paus Franciscus beslaat.

De stijging in het aantal katholieken, die 18% van de wereldbevolking uitmaken, is vooral te danken aan Azië en Afrika. Daar wonen respectievelijk 11% en 48% van alle katholieken. Vooral in Azië was de stijging opvallend groot, hoewel daar slechts 3,3% van de totale bevolking katholiek is.

