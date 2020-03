Wereldwijd bidden christenen Onze Vader op uitnodiging van de paus

Amersfoort

De anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby voegde zich woensdag via Twitter bij paus Franciscus. 'Ik zal het Gebed van de Heer samen met paus Franciscus en miljoenen gelovigen over de hele wereld bidden', twitterde hij, vergezeld door een video waarin hij het Onze Vader uitsprak en de oproep 'vergezel ons, waar je ook bent. Het gebed vereent ons in beproevende tijden'.

