Paus neemt christenen uit alle kerken mee in gemeenschappelijk gebed

Vaticaanstad

‘Beste broeders en zusters, vandaag zijn wij samengekomen, alle christenen van over de wereld, om samen het Onze Vader te bidden, dat Jezus ons geleerd heeft’, zei Franciscus vanuit de bibliotheek van het apostolisch paleis.

Franciscus bad het gebed in het Latijn, daarmee uitdrukking gevend aan het universele karakter van het initiatief, omdat deze taal niet aan één bepaald volk of één bepaalde natie is verbonden.

