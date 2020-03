Paus: als biechten niet kan, mag je ook gewoon zelf tegen God praten

Als het rooms-katholieke gelovigen niet mogelijk is te biechten, kunnen zij ook direct tegen God om vergeving vragen, zei paus Franciscus vrijdag. Ook staat het Vaticaan een collectieve zondenvergeving in coronatijden toe, en geeft zelfs een aflaat uit voor zieken en verzorgers.

Vaticaanstad

In een vrijdag gepubliceerd decreet staat het Vaticaan priesters in door de coronacrisis getroffen gebieden toe een algemene absolutie te geven. Normaal gesproken kan de vergeving van zonden slechts in de individuele biecht gegeven worden, maar hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Een boeteviering met meerdere gelovigen waarin de gelovigen hun zonden overdenken zonder ze in een perso..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .