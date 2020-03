Aartsbisschop van Jeruzalem zoekt creatieve oplossingen in joodse traditie voor Heilig Grafkerk

De Heilig Grafkerk in Jeruzalem op 18 maart 2020. In Jeruzalem zijn er nauwelijks tot geen toeristen meer wegens de coronacrisis. (beeld Emmanuel Dunand / AFP)

Jeruzalem

Volgens aartsbisschop Pierbattista Pizzabella is de kerk, die volgens de overlevering is gebouwd op de plek waar zich Jezus’ graf bevindt, groot genoeg om verantwoord gelovigen te ontvangen. Hij wijst naar de joodse traditie, volgens welke voor een openlijke eredienst een minimum van tien mannen nodig is. ‘Misschien is het mogelijk twee of drie van elkaar gescheiden groepen te vormen met elk..

