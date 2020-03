Utrechtse parochie roept heilige Corona aan tegen epidemie

De Gerardus Majellaparochie in Utrecht gaat de heilige Corona aanroepen in de strijd tegen het coronavirus, met een speciaal daarvoor gezegende afbeelding van de vergeten heilige uit de tweede eeuw na Christus.

Utrecht

Dagelijks zal de kerk aan de Vleutenseweg open zijn voor persoonlijk gebed bij een door de pastoor van de parochie ingezegende afbeelding van de heilige Corona. In de rooms-katholieke traditie kunnen gelovigen overleden heiligen vragen om voor hen tot God te bidden.

Over de heilige Corona, ook wel bekend onder de Griekse naam Stefana, is weinig met historische zekerheid bekend. De eerste aanwijzingen voor haar verering dateren uit de zesde eeuw in Italië. Volgens het persbericht van de parochie is ze waarschijnlijk rond 160 in Egypte, Syrië of Antiochië geboren. Zij onderging rond het jaar 177 op 16-jarige leeftijd het martelaarschap, samen met haar vad..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .