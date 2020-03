Abt Gerard Mathijsen beleefde in 1968 een bijzonder hoogfeest in Monte Cassino

Dit jaar zal vanwege het corona-virus op 21 maart de traditionele Stille omgang in Amsterdam geen doorgang vinden. Voor de monniken is deze dag het hoogfeest van de heilige Benedictus van Nursia, monnikenvader en patroon van Europa.

Het mooist vierde ik dit feest in 1968 bij de monniken van de abdij van Monte Cassino. Dit reusachtige klooster is door hem gesticht in het begin van de 6e eeuw. Hij bouwde het op de resten van een Romeinse burcht. Er was daar ook een heidens heiligdom dat hij omvormde tot gebedshuis voor zijn broeders terwijl hij het beeld van Apollo omverwierp. In de loop der eeuwen is het klooster meerdere m..

In zijn leven van Benedictus, het tweede boek van zijn Vier boeken van de Dialogen, verhaalt paus Gregorius de Grote allerlei wonderbaarlijks over de man Gods. Maar ook beschrijft hij heel ontroerend hoe een vriend hem in zijn cel bezoekt en hem in tranen aantreft. Benedictus is diep bedroefd omdat hij profetisch heeft voorzien hoe zijn klooster verwoest zal worden en aan de barbaren overgel..

