De stille tocht door hartje Amsterdam werkt vervreemdend en samenbindend

Op een nacht tussen zaterdag en zondag, midden in maart, komen jaarlijks vele duizenden mensen bijeen in de binnenstad van Amsterdam. In een lange stoet lopen ze in complete stilte door het centrum van een stad die zich volledig overgeeft aan het uitgaansleven en waar het een drukte van jewelste is. De stoet loopt onverstoord verder, ongeacht wat er geroepen wordt of welk lawaai er om hen heen is. Zelfs in de Warmoesstraat, het epicentrum van het Amsterdamse nachtleven, loopt de hele sliert deelnemers zwijgend voort, nagekeken door even zo vele verbaasde blikken. In ruim een uur wordt deze Stille Omgang voltrokken; vooraf of na afloop gaan de deelnemers naar een eucharistieviering in een van de vele kerken in de binnenstad van Amsterdam.