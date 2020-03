Paus laat teksten voor Kruisweg schrijven door gedetineerden en slachtoffers

De meditatieve teksten voor de Kruisweg die jaarlijks op Goede Vrijdag in Rome wordt gehouden zijn dit jaar geschreven door gedetineerden, gevangenisbewaarders en slachtoffers uit de Noord-Italiaanse stad Padua.

Paus Franciscus (in het wit, bovenin beeld) leidt de liturgie van de Kruisweg bij het Colosseum in Rome op 19 april 2019. (beeld Andreas Solaro / afp)

Rome

Paus Franciscus heeft hen uitgenodigd om dit jaar de teksten voor de herdenking van de dood van Jezus van Nazareth vlak voor het Paasfeest te schrijven. De Kruisweg vindt jaarlijks plaats bij het Colosseum in Rome en trekt meer dan tienduizend gelovigen. Het betreft gedetineerden uit de gevangenis Due Palazzi in Padua. De gevangenisaalmoezenier is Marco Pozza, een jonge priester met wie paus..

