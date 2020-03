Nederlandse bisschoppen in 2021 naar Rome voor Ad Limina bezoek

De pauselijk nuntius in Den Haag heeft de Nederlandse bisschoppen laten weten dat zij in maart 2021 in Rome worden verwacht voor een Ad Limina bezoek. De datum kan echter door de huidige coronacrisis nog worden verschoven.

Utrecht



Tijdens een Ad Liminabezoek gaan rooms-katholieke bisschoppen per kerkprovincie op pelgrimage naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Zij hebben bovendien gesprekken met verschillende Vaticaanse departementen en een groepsgesprek met de paus over de situatie in hun land.

De vorige keer dat de bisschoppen op Ad Limina bezoek in Rome waren was in december 2013. Zij waren toen de eerste groep niet-Italiaanse bisschoppen die bij paus Franciscus op bezoek gingen in het kader van een Ad Limina bezoek. Traditioneel vinden Ad Liminabezoeken elke vijf jaar plaats, maar in de planning is de afgelopen jaren vertraging gekomen, onder meer door het Barmhartigheidsjaar in..

