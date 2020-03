Friezenkerk in Rome gesloten, toeristen en pelgrims blijven weg

Kees van Duin (71) is als diaken verbonden aan de Friezenkerk in Rome, de thuisbasis voor Nederlanders in Rome en omgeving en tevens vast bezoekpunt voor Nederlandse pelgrims. Hij werkt daarnaast in de stad als gids. Maar de Friezenkerk is in opdracht van het Vaticaan gesloten en pelgrims en toeristen zijn er niet meer.